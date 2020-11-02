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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

Son dakika haberi... , "Daha fazla üretim ve , daha fazla hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

02.11.2020, 16:52 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,16:58

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V-tipi toparlanma devam ediyor, İstihdam artıyor, İhracatta büyüme sürüyor, Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50'yi aştı." ifadelerini kullandı.

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