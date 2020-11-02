Tarlaların varisine finansman desteği

Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedeflere göre tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesi önlenecek, mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak.

TOPRAK BİLGİ SİSTEMİYLE

Arazilerin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi amacıyla varislerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması için çalışmalar yapılacak. Toprak Bilgi Sistemi'ne dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması tamamlanacak. Tespiti tamamlanan ovalar "büyük ova koruma alanı" ilan edilecek. Tespit edilen ova sınırları güncellenecek. Atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması başta olmak üzere, tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi için arazi bankacılığı sisteminin kurulmasına yönelik düzenlemeler yapılacak, hukuki düzenlemelerle sözleşmeli üretim desteklenerek özendirilecek.



ÇİFTÇİ TEŞVİK EDİLECEK



KENTLEŞME ve sanayileşme gibi tarım dışı sektörlerden gelen talepler nedeniyle arazi ihtiyacı giderek artarken tarım, orman, çayır ve mera alanlarındaki koruma-kullanma dengesinin sağlanması için arazi kullanım planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalara hız verildi. Sektörden çıkışlar nedeniyle kullanılmayan tarım arazilerinin ve nadas alanlarının tarıma kazandırılması için teşvik edici uygulamalar başlatılacak.