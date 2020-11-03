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Haberler Ekonomi Depremden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanacak

Depremden etkilenen müşterilerine kolaylık sağlanacak

Bankalar birliği, depremden etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere kolaylık sağlanacağını duyurdu.

Depremden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanacak

İHA

03.11.2020, 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,16:58

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre depremden zarar gören banka müşterilerine vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve destek sağlanacak.

Açıklamada, "İzmir ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, Milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Depremin etkilerinin sınırlı bir alanda kalması tesellimiz olmuştur.

Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır. Müşterilerden depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir.

Mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyeleri bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.
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