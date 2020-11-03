Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020
Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık.
Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız. pic.twitter.com/YTS2DFYrYn
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Tarımsal üründe çiftçiye 600 milyon lira destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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