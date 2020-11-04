2021’de trafik cezalarına yüzde 9.11 zam

Ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları sonrasında 2021 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı rakamı netleşti. Buna göre yeni yılda trafik cezalarına yüzde 9.11 oranından zam uygulanacak. Suçlar ve yeni cezalar şöyle: Emniyet kemeri kullanmamak 144 TL, hız sınırını yüzde 10-30 aşmak 314 TL, hız sınırını yüzde 30-50 aşmak 652 TL, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1.340 TL, kırmızı ışıkta geçmek 314 TL, park yasağına uymamak 144 TL, cep telefonuyla konuşmak 314 TL, araçtan bir şey atmak, dökmek 144 TL, alkollü araç kullanmak (birinci defa) 1.340 TL, 2. defa alkollü yakalanmak 1.679 TL, 3. defa alkollü yakalanmak 2.698 TL, uyuşturucu madde alarak kullanmak 6.910 TL, makas atmak 1.340 TL, hurdaya çıkarılmış aracı sürmek 2.698 TL, tescil belgesini bulundurmamak 122 TL, plakanın okunmasını engellemek 551 TL, aracı plakasız kullanmak 2.270 TL, sahte plaka takmak 6.687 TL, araca yazı yazmak, resim, bayrak takmak 144 TL, muayenesiz araç kullanmak 314 TL, ehliyetsiz araç kullanmak 2.698 TL, ehliyeti yanında bulundurmamak 314 TL.