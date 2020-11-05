12 dönümlük arazide sera muzu yetiştiriyor

ANTALYA Alanya'da devletten aldığı destekle 12 dönüm alanda kurduğu serada muz üreten Fatma Memnune Arslan, işini daha da ilerleterek tarım turizmi yapmak istiyor. Annesiyle yaşayan Fatma Memnune Arslan (29), Akdeniz Üniversitesi Organik Tarım Bölümü mezunu.



ÜRÜN YELPAZESİ ARTACAK

İLÇEYE dönüşünde kendilerine ait boş araziyi değerlendiren Arslan, iki yıla kadar ödemesiz 7 yıl vadeyle yaklaşık bir milyon liralık sübvansiyonlu sera yatırım kredisi aldı. Her sabah erken saatlerde kalkıp, gün ağarıncaya kadar serada çalışan Arslan, emeğinin karşılığını ilk yılda almayı başardı. Muz hasadına başlayan Arslan, kredi ödemelerini en kısa sürede yaparak yeni yatırımlarını hayata geçirmek istiyor. Arslan, muzdan verim alacağını bilmenin işini kolaylaştırdığını belirterek, "Maddi destek için de devletin üreticiye sağladığı tüm imkanlardan faydalandım. Sonunda da işimi kurdum. Bu muz serası benim için bir başlangıç oldu. Alanya tropikal meyvelerin üretimine uygun iklime sahip. Bu yönde girişimim olacak. Papaya, mango gibi tropikal meyvelerden de bir bahçe kuracağım" diye konuştu.