Anneanne ve torunu Aydın’ı ağlattı

DEPREME diş polikliniğinde yakalanan ve enkaz altında ölen 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan (50), memleketleri Aydın'da son yolculuğa uğurlandı. Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş polikliniğine saat 15.00'te gelen Aydınlı Belgin Özcan ile torunu Mahmut Baran Karael, depremde enkaz altında kaldı. Çalışmaların 5'inci günde 1. sınıf öğrencisi Mahmut ile anneannesi Özcan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Memleketleri Aydın'a götürülen iki cenaze, dün Nazilli Otogar Camii'ndeki cenaze töreninin ardından, yakınlarının gözyaşları ve feryatlarıyla Eğriboyun mezarlığına yan yana defnedildi.

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