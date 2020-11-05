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Elif’in kurtuluş anı duvarda

Elif’in kurtuluş anı duvarda
Giriş Tarihi: 5.11.2020

Burdur'da 'çoban ressam' olarak tanınan üniversiteli Büşra Öğüt, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarılma anını çatlamış duvara resmetti. Ağlasun'da yaşayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Büşra Öğüt, Elif'in kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu sırada çekilen fotoğrafını çatlamış beton bir duvar üzerine çizdiği ve 'Umut' adını verdiği resimle ölümsüzleştirdi.

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