Ölen nişanlısına yazdığı mektup yürek dağladı

İzmir'deki depremde, Bayraklı'da oturduğu apartmanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un ardından nişanlısı Özlem Zayıfoğlu'nun yazdığı veda satırları yürek burktu. Kaygusuz'un enkaz altında bulunan, kendisine yazdığı notu paylaşan genç kız, nişanlısına cevap olarak yazdığı mektupta, "Yüzüğümüz hep bende olacak, ben de seninle olacağım. Sesin kulağımda, anılarımız aklımda" dedi.

TEMMUZ'DA NİŞANLANDI

6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nın enkazında can veren 31 yaşındaki Ali Çağın Kaygusuz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Sarı kırmızılı renklerine gönül verdiği Göztepe'nin hiçbir maçını kaçırmayan Kaygusuz'un geçen Temmuz'da evlilik için ilk adımı atarak Özlem Zayıfoğlu ile nişanlandığı öğrenildi.

DUYGU YÜKLÜ SATIRLAR

Talihsiz gencin ölümünün ardından, nişanlısı Zayıfoğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Genç kız, hem nişanlısının enkazda bulunan ve kendisine olan sevgisini anlattığı satırları hem de buna karşılık yazdığı duygu yüklü veda mektubunu paylaştı. Zayıfoğlu'nun sevgi ve özlem dolu, "Seni o morgda gördüm ve ben bittim. Ben, ben değilim artık. Benim canım sevgilim, sen beni bedenen bırakıp gittin. Ben de o andan itibaren hayatıma yalnızca bedenen devam edeceğim. Yüzüğümüz hep bende olacak, ben de seninle olacağım. Sesin kulağımda, anılarımız hep aklımda" ifadeleri, okuyanların gözlerini yaşarttı.

Metin BURMALI