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Haberler Ekonomi Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı açıklaması!

'tan zammı açıklaması!

2021 yılında geçerli olacak hakkında Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. asgari ücret ile ilgili "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı açıklaması!

06.11.2020, 10:43

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

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