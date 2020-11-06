Bodrum’da erken rezervasyon sevinci

TÜRKİYE'NİN ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni sezon için yapılan erken rezervasyonlar, turizmcileri memnun etti. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, ilçede önümüzdeki yıl turizm sezonunun mayısta başlamasını öngördüklerini belirterek, "Yurt dışından gelecek misafirlerimiz 2021 turizm sezonu için rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaya başladı. Şu an için rezervasyonlar iyi gidiyor. Yeni turizm sezonundan ümitliyiz, beklentilerimiz yüksek. En çok İngiltere, Rusya ve Ukrayna'dan rezervasyon yaptırılıyor. Önümüzdeki sezon Bodrum'daki otellerin tamamının açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

KOLAYLIK SAĞLANMALI

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da, erken rezervasyonlarda tüketiciye kolaylık sağlamak gerektiğini ifade ederek,"Rezervasyonları yaptırıp pandemi bittiğinde de tahsil edebileceğimiz sistemler geliştirmemiz lazım. Müşteriye kolaylık ve güzel imkanlar sağlarsak sayıyı daha da artırabiliriz" dedi. Aslan, Türkiye'nin virüs salgınıyla mücadelede diğer ülkelere göre çok daha iyi durumda olduğunu vurguladı.