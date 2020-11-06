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Haberler Ekonomi Piriştina’ların evi de boşaltıldı

Piriştina’ların evi de boşaltıldı

Piriştina’ların evi de boşaltıldı
Giriş Tarihi: 6.11.2020

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde, depremde hasar gören 50 yıllık Köşe Apartmanı dün boşaltıldı. 7 kat, 23 daireli apartmanda yaşayanlar, bazı eşyaları alarak dairelerinden ayrıldı. Apartmanın ikinci katında merhum İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Piriştina'nın eşi Mene Piriştina yaşıyordu. Konu hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Ahmet Piriştina'nın oğlu ve Buca Belediyesi eski Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Orada deprem sırasında oluşmuş kırık ve çatlaklar vardı. Apartmana yetkililer geldi ve binanın dayanıklılık araştırmasının sonuçlana kadar boşaltılmasına karar verildi"

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