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sektörümüzün daima yanında

Türk Reasürans AŞ sigorta sektörümüzün daima yanında
Giriş Tarihi: 6.11.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olan Türk Reasürans AŞ'nin sigorta sektörünün daima yanında olduğunu bildirdi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından "Kapasite, teminat, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı" notuyla yaptığı videolu paylaşımda, "YEP kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans AŞ sigorta sektörümüzün daima yanında." ifadesini kullandı. Paylaşımda yer alan videoda, yurt içi reasürans kapasitesini artırmak, sigorta sektörünün reasürans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılamak hedefiyle 6 Eylül 2019'da Türk Reasürans AŞ'nin faaliyete geçtiği anımsatıldı. 17 sigorta şirketinin yıllık anlaşmasına iştirak edildiği, ihtiyari risklerde de 9 ay gibi kısa sürede ek reasürans kapasitesi oluşturulduğu kaydedildi.

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