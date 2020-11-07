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Haberler Ekonomi 4 torunuyla ölen babaanne tüm hayatını onlara adamış

4 torunuyla ölen babaanne tüm hayatını onlara adamış

4 torunuyla ölen babaanne tüm hayatını onlara adamış
Giriş Tarihi: 7.11.2020

İZMİR depreminde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalan Arife Yücel'in (60) iki oğlundan olan torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel'in (10) ölümleri yürek dağladı. BABAANNE Arife Yücel'in 11 yıl önce eşini kaybettiği ve hayatını torunlarına adadığı belirtiliyor. Depreme, yıkılan 8 katlı ve 32 daireli Rıza Bey Apartmanı'nın 4. katında yakalanan babaanne Arife Yücel, torunları Lena ile ablası Vera, Diren ve ağabeyi Feda Yücel'le birlikte yaşamını yitirdi. Bayraklı'da yaşayan Nilay ve Deniz Yücel çiftinin çocuklarını Lena ile Vera'yı; Emine Toklu Yücel ve Hüseyin Yücel çifti de çocukları Feda ve Diren'i işteyken hep babaannelerine bırakıyordu. Babaanne Arife Yücel'in, 11 yıl önce eşini yitirdiği, yalnız yaşadığı, hayatını torunlarına adadığı belirtildi. Arife Yücel'in, ebeveynleri çalıştığı için tüm gün torunlarıyla ilgilenmeyi çok sevdiği ifade edildi.

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