Altın fiyatları son 3 ayın zirvesinde

Altın fiyatları ABD seçimlerine dair belirsizliklerin etkisiyle yükselme trendine girerek son 3 ayın en iyi haftasını gördü. Altının ons fiyatı 1.950 doları aşarken gram altın 535 lira ile rekor kırdı. Son 3 ayın en iyi haftasını yaşamakta olan spot altının ons fiyatı,önceki gece 1.952,82 dolar seviyesinin test edilmesi sonrası bir miktar geri çekilme yaşasa da Demokrat aday Biden'in zaferini ilan etmeye daha da yaklaşması ile dün yönünü tekrar 1.950 dolar seviyesinin üzerine çevirdi. Uzmanlar çıkış hareketinin güç kazanmasıyla birlikte direnç seviyelerinde kısa süreli kâr satışlarının görülebileceğini söyledi. Bu arada piyasalarda ABD seçimleri ve Merkez Bankası'nın adımları takip edilirken yeni rekorlar dolar/TL'de 8.56, Euro/TL'de 10.18 seviyesinde oluştu. Fed'in ekonomiye destek vermek için daha gevşek bir para politikası izleyeceği ve parasal genişlemeyi artıracağı beklentisine girilmesinin etkisi ile ABD doları, önemli para birimleri karşısında değer kaybetti. Euro, dolar karşısında 1,1884 ile 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. İstanbul Borsası'nda alıcılı seyir dün de devam etti.