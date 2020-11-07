Avcılar İnşaat’tan 100 aileye yeni hayat

Depremin ilk günü depremzedeler için stoğunda yer alan tüm gayrimenkullerin kapılarını açan Avcılar İnşaat, daireleri ailelere teslim etti. Avcılar İnşaat, İzmir'de 6.6 şiddetindeki depremin hemen ardından kendi bünyesindeki boş gayrimenkulleri depremzedelere tahsis etme kararı aldı. Ayrıca satışını yaptığı ancak hala boş olan daireleri de depremzedelere sunmak için gayrimenkul sahiplerinden toplam 4 milyon lira bedelle kiraladı. Çadırlarda kalan depremzedeler dün sabah özel araçlarla alınarak Avcılar Tanıtım Ofisi'ne getirildi. 100'e yakın aileye, Avcılar Cadde Bostan, Avcılar Effect, Avcılar Prestij başta olmak üzere İzmir'in çeşitli yerlerinde bulunan dairelerin anahtarları teslim edildi. Kira ile birlikte aidat, elektrik, doğalgaz ve su gibi giderleri de yine Avcılar İnşaat üstlendi. Böylece 100 aile için yeni bir hayat başladı. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, depremin ilk gününden itibaren sürecin yakın takipçisi olduklarını belirterek "Hemen bir kriz masası oluşturup kendi stok dairelerimiz ve yatırımcılarımızın ellerindeki daireleri kiralayarak 100'e yakın depremzede ailenin güvenli konutlarımıza yerleşmesini sağladık. Biz öncü olduk ancak yetmez, meslektaşlarımızdan destek bekliyoruz. İzmir için hep beraber hareket etmeliyiz" dedi.

GÜVENLİ BİR YUVAMIZ OLDU

Avcılar İnşaat'ın dairelerine yerleşen Recep Gençoğlu, yeni evli polis memuru İbrahim Soner Kartal ve eşi Dr. Hanife Işıl Kartal, Halit Türkoğlu ile Ali Köse, Avcılar İnşaat sayesinde güvenilir bir yuva sahibi olduklarını söyledi. Aileler desteği için Avcılar İnşaat'a teşekkür etti.