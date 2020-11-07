Depremin travmasını oyunlarla atlatıyorlar

İzmir'deki depremin ve enkaz kurtarma çalışmalarının ardından, kurulan çadır kentlerde felaketin izleri silinmeye, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Özellikle depremin en fazla etkilediği çocuklar üzerindeki travmayı yavaş yavaş iyileştirmek ve miniklerin yeniden günlük hayata motive olmalarını sağlamak üzere birçok proje gerçekleştiriliyor.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Depremden kurtulan ama evlerini kaybeden ailelerin yavruları, çevredeki parklarda ve kendileri için kurulan oyun alanlarında vakit geçiriyor. Kendileri için düzenlenen gösterileri izleyerek, animasyonlara katılarak, resim yaparak ve el becerilerini geliştirecek etkinliklere katılarak yaşadıkları acıların etkisini üzerinden atmaya çalışan çocuklar, kendilerine gösterilen ilgiden gayet memnun.





İZMİR OPERASI'NIN GÖSTERİLERİYLE MORAL BULDULAR

İZMİR Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, dün Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenledikleri etkinliklerle, depremzede çocuklara moral verdi, miniklerin eğlenceli saatler geçirmelerini sağladı. Müzik dinletisi ve bale gösterisinden oluşan interaktif gösterilerde, İZDOB sanatçıları, yıkıma uğrayan ve yaşamını evinden uzakta sürdürmek durumunda kalan vatandaşların çocuklarını, kostümleriyle birlikte sahneledikleri çeşitli performanslarla, depremin acılarından uzaklaştırmaya çalıştı. Etkinliklerde yer alan ve çocuklarla tek tek ilgilenen İZDOB Müdürü Aytül Büyüksaraç, "Sanatın iyileştirici gücüyle depremin yaralarını sarmaya katkıda bulunmaya geldik. Amacımız onlara yalnız olmadıklarını hissettirecek gösterilerimizle moral ve destek vermek" dedi.





KRAL DÜTTÜRÜK ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

İzmir'in en önemli çocuk tiyatrolarından Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu, depremin ardından çadır kentlerde miniklere ücretsiz gösteriler düzenliyor. Sıcakkan Sanat Merkezi'nin sahibi, oyuncu ve yönetmen Erçin Sıcakkan, önceki gün hem tiyatro oyunuyla miniklerin biraz olsun yüzünün gülmesini sağlarken, kendi yazdığı Kral Düttürük'ün maceralarını içeren çocuk kitaplarını da depremden zarar gören çocuklara dağıttı. Sıcakkan, "Böylesine büyük bir felaketin ardından, onları biraz olsun eğlendirebiliyorsak ne mutlu" dedi.





SOĞUK HAVAYA ALDIRMIYORLAR

DEPREM yüzünden anne ve babalarıyla birlikte evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklar, böylece hem devletin hem belediyelerin ve gönüllü kuruluşların sağladığı imkanlarla kendilerini daha iyi hissediyor. Bazı geceler soğuğun etkisini hisseden çocuklar, yine de oyun alanlarında ve parklarda oynamaktan, çizgi film izlemekten büyük keyif alıyorlar. Yaşları çok küçük olduğu için depremin yarattığı korkunun farkında olmayan minikler ise günlük yaşantılarına daha çabuk uyum sağlıyor.