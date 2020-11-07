Hazine’den esnafa 12.5 milyarlık kaynak

Hükümet, Kovid- 19'la mücadele sürecinde esnafa verdiği destekleri 2021 yılında da sürdürecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 bütçesine göre, esnafın kullandığı kredilerin sübvansiyonu kapsamında üç yıllık bütçe döneminde toplam 12.5 milyar destek sağlanacak. Böylece 2.5 milyon esnafa verilecek destek, 2021'de 3 milyar 808 milyon lira, 2022'de 4 milyar 202 milyon lira, 2023'te de 4 milyar 539 milyon lirayı bulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021'de finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımların desteklenmesi, istihdamın artması, toplumun tüm kesimlerinin korunması için güçlü adımlar atmaya devam edecek. Bakanlığın 2021-2023 bütçesine göre, sermaye yapısının güçlendirilmesi ve yatırım amacıyla yapılan sermaye transferleri yılın sonunda 17 milyar lirayı geçecek.



80 MİLYARA ULAŞACAK

Bu tutarların 2021'de 17 milyar 478 milyon lira, 2022'de 21 milyar 702 milyon lira, 2023'te 39 milyar 620 milyon lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Üç yıllık dönemde yatırım amacıyla yapılan sermaye transferleri 80 milyar liraya yaklaşacak. Tarımsal kredilerin sübvansiyonu için bu yılın sonunda 4.6 milyar liraya ulaşması beklenen ödemeler 2021'de 5.4 milyar, 2023'te de 7.1 milyar olacak. Tarımsal üretimin desteklenmesi kapsamında kamu sermayeli kuruluşlara yapılacak ödemeler de gelecek yıl 1 milyar lirayı geçecek. Kovid-19'la mücadele döneminde Halkbank tarafından esnafın desteklenmesi amacıyla işletme finansman desteğinden paraf esnaf karta kadar birçok paket devreye alındı. Bu finansman aracılığıyla 1 milyon 324 bin esnafa 30 milyar 9 milyon lira sunuldu. Hazine'nin 2021 bütçesine göre 2020 sonu itibariyle esnafın kullandığı kredilerin sübvansiyonu kapsamında ödenen tutar da 3.2 milyar lirayı geçecek.



GİRİSİM FONLARINA DESTEK ARTACA

GİRİŞİM sermayesi ekosistemi yeni dönemde geliştirilecek. Girişim sermayesi fonlarına aktarılan kaynak tutarındaki artış 2021'de yüzde 20, 2023'te de yüzde 10 olacak. Üst fonlara aktarılan kaynak tutarındaki artış oranı da üç yıllık dönemde her yıl yüzde 10 gerçekleşecek. Halk Bankası aracılığıyla esnafın finansmana erişimin uygun koşullarda sağlanması amacıyla indirimli faiz desteğine devam edilecek. Üç yıllık dönemde mevcut kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak. Kredi Garanti Fonu'nun öncelikli sektörlerde rekabetçiliği artıracak projelerde kullanılmasına ağırlık verilecek. Fon'un yüzde 50'si imalat sanayi sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek.

Hazal ATEŞ