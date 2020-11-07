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Haberler Ekonomi Sosyal Koruma Kalkanı destekleri 41 milyarı geçti

destekleri 41 milyarı geçti

Sosyal Koruma Kalkanı destekleri 41 milyarı geçti
Giriş Tarihi: 7.11.2020

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Görüşmelerde, Bakanlığın bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak. Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda % 84 olmasını beklediklerini belirterek, "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti" diye konuştu.

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