Bir milyon 476 bin kişiye devlet kapısı açıldı

Hükümet, 'kamuda nitelikli hizmet' vizyonuyla toplumun tüm kesimlerine devlette iş kapısı açtı. Bu kapsamda 2002'den bu yana kamuda istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, işçi sayısı yüzde 57.6 artışla 4 milyon 38 bine ulaştı. Bu dönemde kamuda işe başlayanların sayısı 1 milyon 476 bini geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Özellikle kritik hizmet alanlarında nitelikli personel istihdamına öncelik veriyoruz. Bugünlerde daha fazla önemini anladığımız hemşire sayısında yüzde 364, tabip sayısında yüzde 174, hakim ve savcı sayısında yüzde 196 artış sağlamış olduk" dedi.

HEDEF NİTELİKLİ HİZMET

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığının bütçe görüşmelerinde kamuda personel istihdamına ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk 2002'de kamudaki personel sayısının 2.6 milyon olduğunu anımsatarak, "Nitelikli hizmet sunmak amacıyla kamuda istihdam edilen personel sayısında artış sağladık. Bugün kamuda personel sayısı 4 milyonu aştı" dedi.

2.4 MİLYONU MEMUR

Ekim ayı itibariyle Meclis, MİT kadroları, Merkez Bankası personeli dışında kamuda çalışanların sayısı 4 milyon 38 bin. Kamu görevlilerinin sayısı 3.3 milyon olurken, 691 binin üzerinde kamu işçisi görev yapıyor. 2002'den bu yana memur sayısı yüzde 48.3 artışla 2 milyon 462 bine ulaştı. Öğretim elemanlarının sayısı yüzde 92.8 artışla 149 bine, askeri personel sayısı yüzde 61.3 artışla 273 bine, sözleşmeli personel sayısı da yüzde 125.2 artışla 440 bine yaklaştı.

HANGİ MESLEK BAŞI ÇEKTİ

Kamu personel istihdamında (2002-2020) en büyük artış sağlık ve yargıda görüldü. 2002'de yaklaşık 39 bin olan hemşire sayısı yüzde 364.4 artışla 180 bine yaklaştı. Hakim ve savcı sayısı 8 bin civarındayken yüzde 195.7 artışla bu yıl 23 bini geçti. Tabip sayısı yüzde 173.8 artışla 37 binden 102 bine, öğretmen sayısı yüzde 68.9 artışla 561 binden 1 milyona yaklaştı. Polis sayısı da yüzde 68.1yükselişle 261 bini geçti. Kamudaki işçi sayısı 450 binden 691 bine, sözleşmeli personel sayısı da 195 binden 440 bine çıktı.



RAKAMLARLA İSTİHDAM ARTISI

● Kamudaki memur sayısı 4 milyon 38 bini geçti ● Memur sayısı yüzde 48 artışla 2.4 milyon oldu ● Hakim ve savcı artış oranı yüzde 131'le 23 bini geçti ● Öğretim görevlisi sayısı yüzde 92'i aştı 149 bine yaklaştı ● Kamudaki işçi sayısı yüzde 53 artışla 691 bini geçti ● Son 18 yılda 244 binin üzerinde sözleşmeli personel alındı ● Askeri personel sayısı yüzde 61 artışla 273 bin oldu ● Personel alımında yüzde 364 artışla hemşireler başı çekti ● Kamudaki öğretmen sayısı yüzde 69 artışla 950 bine yaklaştı ● Sözleşmeli personel sayısı 440 bine ulaştı.

Hazal ATEŞ