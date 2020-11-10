Seferihisar esnafının yaraları sarılıyor

Tsunami nedeniyle özellikle Kaleiçi ve çarşıdaki üyelerinin zor günler yaşadığına dikkat çeken Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rüştü Çelikgil, ilk günden itibaren üyelerin işyerlerini gezerek hasar ve durum tespitinde bulunduklarını kaydetti. İncelemelerden elde ettikleri bilgileri rapor haline getirdiklerini hatırlatan Çelikgil, "Zor durumda kalan, işyeri hasara uğrayan, sermayesini kaybeden üyelerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Daha ilk günden itibaren hasar tespit çalışmalarını yaptık, üyelerimizin işyerlerini gezerek incelemelerde bulunduk. Üyelerimizin durumunu rapor haline getiriyor, hasar fotoğraflarını ekleyerek üst makamlarımıza ulaştırıyoruz. Mağdurlar için planlanan yardım ve desteklerden Seferihisarlı esnaf ve sanatkarlarımızın azami derecede yararlanmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

SEFERBER OLDUK

Tsunaminin hemen ertesinde üyelere yardım etmek için seferber olduklarını kaydeden Çelikgil, "İlk gün çalışmalarımızda İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Zekeriya Mutlu ile incelemelerde bulunduk. Daha sonra bir ekip hazırlayıp, esnaf sanatkarlarımızın işyerlerine ziyaretlerde bulunduk, hasar gören yerlerin fotoğraflarını çektik, zarar tespitinde bulunduk" diye konuştu. Oda Başkanı Çelikgil şunları söyledi: "Bunları bir rapor haline getirerek başta üst kuruluşumuz İzmir Birliği'ne iletiyoruz. Ayrıca ilçemizi ziyaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'e, TESKOMB Genel Başkanı Kadir Akgül ile Genel Başkanvekili Selehattin Hünü'ye de üyelerimizin ve ilçemizin durumu hakkında bilgi verdik. Açıklanan desteklerin takipçisi olacak, üyelerimizin mağduriyetlerini bir nebze olsun gidermeye gayret göstereceğiz."



HİBE DESTEĞİ BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TESKOMB kanalıyla zarar gören esnafa 50 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini açıkladığını belirten Başkan Çelikgil, "Aynı zamanda Esnaf Kefalet Kooperatifinin başkanlığını da yürütmekteyim. Hem üyelerimizin içinde olmam hem de kooperatifteki görevim nedeniyle konuya hakimim. Zarar gören arkadaşlarımızın desteklerden en iyi şekilde yararlanmaları için onlara rehberlik edecek, yardımcı olacağız. Üstlendiğimiz görevlerin sorumluluğunun bilinci içinde üzerimize düşenleri en iyi şekilde yerine getireceğiz' diye konuştu.