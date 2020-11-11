Bodrum’un yerel zenginlikleri öne çıkarılmalı

Kış aylarının gelmesine rağmen Bodrumun bu sezon ilgi görmeye devam ettiğini vurgulayan Bodrium Otel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, "Turizm sezonu uzadı, özellikle yat turizmi ve jet sete yönelik hizmetler Bodrumda bir adım öne çıktı. Yurtdışında bu tarz niş hizmetleri veren ülkelerin kapılarını kapatması nedeniyle Bodrum daha çok tercih edilir hale geldi. Özellikle marina yat turizmi, sahiller ve restoranlar bu durumdan olumlu olarak etkilendi. Rakip destinasyonların kapalı olması, bizim talep ettiğimiz portföyün de ülke içerisinde kalıp Bodrum'da daha fazla vakit geçirmesine neden oldu" diye konuştu.

BU SÜREÇTEN DERS ALINMALI

Bodrum'un bir dünya markası olmasının yanı sıra, daha fazla sürdürülebilirlik için bu yaşananlardan önemli dersler alınması gerektiğine dikkat çeken Yiğit Girgin, "Burada sürdürülebilir turizm modellerinin devreye alınarak yalnızca deniz, kum, güneş üçgeni değil yıl boyunca yapılabilecek etkinlikler ile turizm çeşitlerinin de öne çıkartılması gerekiyor. Yurtdışında bir marka olarak Bodrum'u parlatacak pazarlama yapılması önem taşıyor" şeklinde konuştu. Bodrum'un tanıtımı için genel bir revizyon stratejik plan hazırlanması gerektiğini belirten Girgin, "Tüm ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte topyekün bir planlama yapılması lazım. Burada tarih, doğa, ekoloji, gastronomi, mavi tur, festival ve kültür turizmleri öne çıkarılabilir. Doğa turizmi de yılın 12 ayı yapılabilir" dedi.



GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

ULUSLARARASI standartlarda hizmet verdiklerini dile getiren Yiğit Girgin, pandemi sürecinde kapılarını hiç kapatmadıklarını vurguladı. Girgin, "Burada kalmak durumunda olan misafirlerimizi de yolda bırakmamak adına bu kararı aldık. Bu süreçte ilgili bakanlıkların uyguladığı regülasyon modellerini de uygulayarak Güvenli Turizm Sertifikasını alan, Ege Bölgesinin ilk butik oteli olduk. Çok hızlı aksiyon alarak hizmet politikamızı aksatmadan servisimize devam ettik ve alınan tüm önlemlere uymaya özen gösterdik. Kasım ayı itibarıyla, hazırladığımız projeleri gerçekleştirmeye çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



50'Yİ AŞKIN ÜLKEDEN KONUK AĞIRLANIYOR

GENEL Müdür Yiğit Girgin, Altaş Otelcilik bünyesinde 2006 yılından beri hizmet veren Bodrium Otel & SPA yılın 12 ayı boyunca verdiği butik şehir oteli konseptiyle her yıl 50'yi aşkın ülkeden konuğu ağırladığını ve pazar çeşitliliğine çok önem verdiklerini belirtti. Girgin, 2017 yılında baştan sona renovasyonu gerçekleştirilen 50 odalı otelin, Antik Halikarnassos'un girişi kabul edilen Antik Myndos Kapısının yanında yer aldığını belirterek, otelin misafir memnuniyet odaklı bir yaklaşımla hizmet verdiklerinin altını çizdi. Bodrium Otel & SPA'da konaklama hizmetinin yanı sıra, Tyro Italiano Pizzeria Ristorante ve SPA Hizmeti konusunda da iddialı olduklarını belirten Yiğit Girgin, "Kentin antik girişi olarak kabul edilen Myndos Kapısının yanındayız. Marinaya ise 7 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyoruz" diye konuştu.



UZMAN TERAPİSTLER

KONUKLARINI bahçe ve havuz manzaralı odalarda ağırladıklarını belirten Yiğit Girgin, "12 ay hizmet veren bir otel olarak yerden ısıtma ve klima sistemlerimizi yeniledik. Otelde işletmesi bizim tarafımızdan yapılan SPA Merkezi ile sağlıklı ve zindelik katacak bir ambiyans hazırladık. Kişiye özel sistem uyguladığımız SPA Merkezimizde Uzakdoğu'dan gelen uzman ve sertifikalı terapistler tarafından hizmet veriyoruz. SPA merkezimiz Bodrum'da yaşayan misafirlere hitap etmekle beraber, otelde konaklayan misafirlere de SPA'mıza ücretsiz giriş imkanı sunup hamam, buhar odası, sauna, güzellik, fitness ve dinlenme alanları ile sabah 09.00 akşam 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor" diye belirtti.



HEREDOT'UN MEMLEKETİ

İNSANLARIN yıl boyunca Bodrum'a gelip yapacak bir şeyler bulabilmelerini önemsediğini söyleyen Yiğit Girgin, "Gastronomi, yerel mutfak yemekleri, yerli şarap, zeytinyağımız, kültürümüz, mavi turumuz ve tarihi yapımız başlıca zenginliklerimiz arasında. Tarihin babası sayılan Heredotun memleketi olan bu kentte tarihi bir kalemiz var, içinde dünyanın en önemli deniz altı arkeoloji müzesi var. Dünyanın 7 harikasından biri olan Kral Mozole'nin Anıt Mezarı var ve bunun orjinali Bodrum'da. Modern Bodrum'un anlatımında büyük rol oynayan Halikarnas Balıkçımız Cevat Şakir var. İnsanlara tüm bunları ve kış döneminde Bodrum'da yapılacak aktiviteler olduğunu anlatmamız gerekiyor" dedi.