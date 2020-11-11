Son dakika: Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası dolarda sert düşüş!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi gündemine özel başlık açan Başkan Recep Tayyip Erdoğan görevinden affını isteyen Berat Albayrak'a hizmetleri için teşekkür etti.

Ekonomik adımlardan ve değişimlerden mesajlar veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar 8 liranın altına geriledi. Euro/TL ise 9,38 düzeyinde el değiştiriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Atacağımız her yeni adımla bu olumlu tablo daha iyiye gidecektir. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız.

"ENFLASYONU DAHA DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ"

Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız."

BORSA İSTANBUL'DA REKOR

Küresel piyasalardaki iyimser hava ve yurt içinde kurlarda yaşanan gerilemenin desteklediği hisse senedi piyasalarından da rekor devam ediyor. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, yüzde 0,55'lik artışla 1.249 puanla açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, yüzde 1'in üzerinde primli seyrediyor.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup toplantısında önemli mesajlar