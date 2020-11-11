Türkiye’nin sağlık merkezi İzmir

İzmir'in geçmişten gelen sağlık mirasını geleceğe taşımak için bir ekip olarak çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "Bu topraklar dünyanın en önemli sağlık tesislerinin olduğu topraklar. 2 bin 500 yıldır bu coğrafyada dünyanın en iyi sağlık hizmetleri veriliyor. İzmir, Türkiye'nin asıl sağlık merkezidir" dedi.

'GEÇMİŞİN MİRASINI TAŞIYACAĞIZ'

En ileri teknoloji ve akademik çalışma ortamını hedeflediklerini söyleyen Kalı, "1960'lı yıllarda yolculuğa başlayan bu sağlık tesisinin yenilenmesi ve teknolojik yatırımın bu noktaya gelmesinde ekibimin çok emeği oldu. Ekip olarak tüm branşlarda donanımlı bir hastane kurduk. İzmir'i ve Ege Bölgesini sağlık konusunda bir merkez haline getirmek istiyoruz. Kentin geçmişteki mirasını geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

HEDEF DÜNYA'DA İLK 20'DE OLMAK

Özel Sağlık Hastanesi'nin, yüksek teknolojisi ve deneyimli ekibiyle Türkiye'de örnek gösterilen sağlık kuruluşlarından birisi olmasını hedeflediklerini belirten Kenan Kalı, "Yalnızca İzmir ve Ege'den değil yurt dışından da hasta kabul ediyoruz. Üroloji konusunda önemli bir merkez olabilmek için çalışmalarımızı tamamladık. Prostatta tanıdan başlayarak tedavide robotik cerrahi, lazer sistemi, Rezum sistemi gibi en ileri teknolojiyi kazandırmak için gerekli yatırımları yaptık. Prostat tedavisinde dünyada ilk 20 merkez arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.



ENFEKSİYON RİSKİ AZALIYOR

KENAN Kalı, "Robotik cerrahi sisteminde kullanılan enstrümanlar ile kanser hastalarında tümörün hassasiyetle temizlenebilmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca daha küçük kesi yapılmakta ve hastalara daha az yara izi ile kozmetik avantaj da sağlamaktadır" dedi.



SAĞLIK ALANINDA DEV YATIRIM

TOPLAMDA 100 milyon dolarlık bir yatırımla yaşama geçirdikleri proje hakkında bilgi veren Kenan Kalı, "Hayalimizde İzmir'in kalbinde bir teknoloji ve sağlık üssü kurmak vardı. Çok şükür bunu da tüm ekibimle birlikte gerçekleştirdik. 170 yatak kapasiteli hastanemizde 8 ameliyathane bulunuyor. İzmir, Ege ve uluslararası ülkelerdeki hastaları hastanemizde tedavi edeceğiz. Bu anlamda sağlık turizmi konusunda da kente önemli bir katkı yapmış olacağız" dedi.