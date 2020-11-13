Hem oturumluk hem yatırımlık proje

Bugüne kadar Akdeniz bölgesinde imza attığı ilklerle adından söz ettiren Fenix Yapı, Antalya'nın ilk karma projesi için kolları sıvadı. Bünyesinde barındırdığı ilklerle dikkat çeken projenin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Bugüne kadar Antalya'da çok sayıda özel projeye imza attıklarını ifade eden Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, Fenix Center projesinin kendileri için 'ustalık eseri' olduğunu söyledi. Söz konusu projenin Türk gayrimenkul sektörüne de yeni bir soluk getireceğini vurgulayan Mavi, bununla birlikte projenin bünyesinde barındırdığı unsurlarla Türk turizmi ve Türkiye ekonomisine de büyük katkı sunacağını ifade etti.

SİMGE YAPI OLACAK

Bugün dünyada şehirlerarası rekabetin öne çıktığını, bu rekabette olabilmek için de özel sektöre büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyleyen Eyüp Mavi, "Biz, bu güzide şehrin öncü yatırımcılarından biri olarak bu zorlu dönemde elimizi taşın altına koyuyoruz. Turizmin ekonomi için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Turizm denince de Antalya'yı görmezden gelmek mümkün değil. Biz de bu projeyi hayata geçirirken hep Antalya'nın bu potansiyelini ortaya çıkarmayı, bugüne kadar 'her şey dahil otel' konseptiyle özdeşleşen Antalya'ya yeni bir vizyon kazandırmayı hedefledik. Geldiğimiz noktadan da çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

FASHION MALL KONSEPTİ

Eyüp Mavi, Antalya'nın gerçek anlamda ilk karma projesi olacak Fenix Center'ın, sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin de simge yapılarından biri olacağını belirtti. Projenin detaylarını paylaşan Eyüp Mavi, şunları kaydetti: "Fenix Center'ın içerisinde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı bir aşçımızın imzasıyla; Akdeniz ve Ege mutfağına sahip çok özel bir restoranımız olacak. Bunun yanında süit otel konseptiyle turizm anlayışına farklı bir boyut kazandıracağız. Türkiye'de ilk defa Fashion Mall konseptiyle özel markaları meraklılarına ulaştıracak, defilelerle Antalya'yı moda merkezi haline getireceğiz. Antalya'nın, orta ve uzun vadede moda alanında Milano, New York ve Paris gibi metropollere rakip olmasını hedefliyoruz."



PANDEMİDE GAZA BASTI

PANDEMİ dönemi nedeniyle çok sayıda firmanın dünyada ve ülkemizde frene bastığını ifade eden Eyüp Mavi, "Antalya'ya, ülkemize katkı sağlamayı ilke edinmiş bir şirket olarak bizim hiçbir zaman yatırımlarımızı ertelemek, frene basmak gibi bir düşüncemiz olmadı. Yatırım iştahımız belki de hiç bu kadar fazla olmamıştı. Projenin inşa sürecinde ortalama 1.000 kişiye istihdam sağlayacağız. Ayrıca proje bitiminden sonra da daimi 500 kişiye proje kapsamında istihdam sağlanacak. Proje için yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım yapacağız" dedi.



YENİ NORMALE GÖRE TASARLADI

PANDEMİ sürecinin tüm dünyada gayrimenkul ve turizm trendlerini değiştirdiğini, inşa edilecek tüm yapıların da artık 'yeni normal'in kurallarına göre tasarlanması gerektiğini sözlerine ekleyen Mavi, "Fenix Center da bu konuştuğumuz yeni normalin simgelerinden biri olacak. Kat bahçeleri ve doğal cephe peyzajı ile dünya standartlarında bir tasarıma imza atıyoruz. Ayrıca Fenix Center, çevre korumasına önem veren projeler arasında da Türkiye'de öncü olacak" ifadelerini kullandı.