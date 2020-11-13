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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: 561 milyon dolar kredi sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: 561 milyon dolar kredi sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: 561 milyon dolar kredi sağlandı

13.11.2020, 13:07 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020,13:15

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı." dedi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan önemli açıklamalar;

"Pandemi döneminde sağlanan bu sendikasyon kredisi ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli"

"Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı."

"Söz konusu finansman ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi."

"Eximbank, 2020'de 2,5 milyar dolardan fazla kaynağı ihracatçıya sundu, yıl sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlamayı planlıyor."

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