Aydın-Denizli Otoyolu’nun temeli 16 Kasım’da atılıyor

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın-Denizli Otoyolu'nun temelinin 16 Kasım Pazartesi günü atılacağını söyledi. Aydınlı ve Denizlili vatandaşları sevindiren otoyolun temel atma töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile saat 11.00'de, Denizli Çevre Yolu Salihağa kavşağında gerçekleştirilecek. Aydın'a kamu yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten İl Başkanı Özmen, "Törene Denizli ve Aydın milletvekilleri de katılacak. İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamı olarak yapılacak olan 163 kilometrelik yolun 2 yılda tamamlanması planlanıyor. Bölgemiz için çok önemli olan bu kamu yatırımının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İHSAN KARATAŞ