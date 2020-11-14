Piyasalarda Erdoğan rüzgârı esti! Borsa uçtu: Dolar ve altın çakıldı…

Son dakika haberi... Piyasalar Kasım ayına ABD seçimlerinin gölgesinde girdi. Varlık fiyatlamalarında öne çıkan gelişmelerde ABD seçimleri ve koronavirüs tarafından gelen haber akışı başı çekti.

Tüm dünyada artan vaka sayıları yeni karantina tedbirlerini gündeme getirirken, ABD Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden'ın kazandığının açıklaması, Demokratların daha önce duyurduğu 2.2 trilyon dolarlık dev teşvik paketi beklentisini güçlendirdi.

ALTIN FİYATLARI BELİRSİZLİKTEN VE BOL LİKİDİTEDEN DESTEK BULUYOR

Artan vaka sayılarının ABD-Avrupa gibi büyük ekonomilerin tekrar kapanma riskini artırması ve teşvikle gelecek bol likiditenin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Ons altın uzmanların kritik olarak gördüğü 1950 dolar bandını yukarı yönlü kırdı. Gram altın ise yükselişini dolar kurundaki oynaklığın etkisiyle güçlendirdi ve 540 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

AŞI HABERİYLE HİSSE SENETLERİ YÜKSELDİ ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Piyasalar ise yeni haftaya bütün dünyada gündem yaratacak koronavirüs aşısı haberiyle girdi. Amerikan ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ortak geliştirdiği koronavirüs aşısının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu açıkladı. Bu haber, dünya çapında ekonomiyi ve gündelik hayatı alt üst eden koronavirüs pandemisine karşı mücadelede kazanılan büyük bir zafer olarak algılandı.

Bu aşı haberinin getirdiği algı ile piyasalarda hisse senetlerinde rallilere neden olurken, altın fiyatları için yönün aşağı dönmesine neden oldu. Ons altın 100 dolardan fazla değer kaybederek 1850 dolar seviyesine çekildi. Gram altın ise ons tarafında tersine esen rüzgâr ile düşüşe geçti.

PİYASALARDA ERDOĞAN RÜZGÂRI ESTİ: BORSA REKOR KIRDI ALTIN VE DOLAR ÇAKILDI

Piyasalarda koronavirüs aşısı haberinin ardından Başkan Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem mesajları takip edildi. Başkan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım: Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru ve altında düşüş çok sert oldu. Dolar kurunda göstergeler 7.59 liraya, gram altın fiyatlarında ise 458 liraya geldi. Düşüş dolar kurunda yüzde 11'in üzerine çıkarken, altındaki kayıp 81 lirayı aştı.

BORSA İSTANBUL İÇİN REKORLAR HAFTASI

Borsa İstanbul hem aşı haberinin hem de Başkan Erdoğan'ın mesajları sonrası banka hisseleri öncülüğünde 1303 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. BIST 100 endeksi haftayı ise yüzde 1,54 değer kazancıyla 1.291,29 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ MART AYINDAN BERİ İLK KEZ 400'ÜN ALTINA İNDİ

Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi hafta başından bu yana 500 baz puan seviyesinin üzerinden kademeli olarak Mart'tan beri ilk kez 400 baz puanın altına geriledi.

Piyasa uzmanları, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamen piyasa dostu olduğunu ifade ederek, yabancıların piyasaya geri dönmeye başladığını ifade etti. Ayrıca ekonomistler, enflasyonla mücadelenin ön planda tutulacağının ifade edilmesinin yatırım, üretim ve işsizlik alanlarına olumlu yansıyacağını belirtti.

PİYASALARA YÖN VERECEK KARAR: KRİTİK GÜN 19 KASIM

Yurt içi piyasalar için yeni haftanın en önemli gündem maddesi 19 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak faiz kararı olacak.

AĞBAL'DAN ENFLASYON VURGUSU

TCMB Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, haftanın ilk işlem gününde, yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" ifadelerini kullandı.