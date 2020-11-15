Üç önemli yabancı yatırım daha geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son bir hafta içinde yaptığı açıklamalarda ekonomide yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Yerli ve uluslararası yatırımcılara, ülkemize güvenmeleri ve yeni yatırım çağrısında bulunuyorum" dedi. Erdoğan'ın bu çağrılarına ilk yanıtlar gelmeye başladı. Üç büyük firma Türkiye'de yatırım yapmak için temaslara başlarken, Ceyhan'daki dev petro-kimya ürünleri üretecek rafinerinin temelleri yaz aylarında atılacak. Erdoğan'ın açıkladığı yeni dönemin parolası ise "yatırım ve istihdam" olacak.



İŞ DÜNYASI İÇİN YENİ PAKET

Pandeminin yaralarını sarmaya ve bu süreçte dünyanın önemli üretim üslerinden biri olmaya çalışan Türkiye'de, önümüzdeki dönemde özellikle yatırım ve istihdam anlamında adımlar atılacak. Başkan Erdoğan ve ekonomi kurmayları, büyük firmaların sahipleri, KOBİ'ler, esnaf, TOBB ve diğer kurumlar ile bir araya gelecek. Bu toplantılarda, varsa yaşanan sıkıntılar, talepleri, yeni yatırımlar için neler yapılabileceğine ilişkin görüşleri dinlenip talepler alınacak. Küçük bir dükkandan dev bir işletmeye kadar her kesimin sıkıntıları dinlendikten sonra hızla eksiklikleri tamamlayacak, aksaklıkları giderecek paketler devreye sokulacak. Buralarda üretimin ve dolayısıyla da istihdamın artması sağlanacak.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI

Türkiye, yabancı yatırımcıları çekmek için de gerekil adımları atacak. Başkan Erdoğan'ın "bize güvenin ve yatırım yapın" çağrısına paralel olarak adım adım bazı yenilikler ve kolaylıklar devreye sokulacak. Erdoğan'ın çağrılarına paralel olarak Türkiye'ye yatırım için önemli sinyaller de gelmeye başladı. Elektronik devi Samsung'un Türkiye'de tablet ve telefon üretmek istediği, bu yönde girişimleri olduğu belirtildi. Ayrıca geleceğin teknolojisi olan elektrikli otomobillerin en önemli aksamı haline gelen pilleri üreten en büyük firmalardan biri de Türkiye'de yatırım yapma düşüncesini iletti. Ayrıca yine bir otomobil firmasının Türkiye'de fabrika kurmak için girişimlerde bulunduğu bildirildi. Önümüzdeki günlerde bunlara yeni taleplerin ekleneceğine dikkat çekildi.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye önümüzdeki günlerde kendi imkanları ile özellikle ithalatta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaya yönelik önemli yatırımları hayata geçirecek. Türkiye Varlık Fonu'nun, Ceyhan'da 10 milyar dolarlık yatırım ile petro- kimya ürünleri üretmek için kuracağı rafinerinin temelinin yaz aylarında atılması bekleniyor. Rafineri ilk etapta ekonomiye yıllık 1,5 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak. Hedef petro kimya alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığını sıfırlamak.



ZÜBEYDE YALÇIN