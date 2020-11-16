Ayvalıklı zeytin üreticileri hileli ürüne ceza bekliyor

Yeni Asır'a sektörle ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Şensal, taklit, tağşiş ve hileli ürün satanların caydırıcı ceza almalarını sağlayacak bu örnek kampanyayı başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda, özellikle zeytinyağı sektöründe tüketiciler bilinçlenecek. Taklit, tağşiş ve hileli ürün satanların caydırıcı ceza almalarını umuyorum. Ayrıca sektörümüz için iyi bir sistemin tesis edileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

FEDERASYON KURDULAR

Bakanlık öncülüğünde israfı önlemek için başlatılan kampanya ile vatandaşların daha yüksek bir bilince ulaşacağını ifade eden Şensal, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin 'Türkiye'de gıda harcamalarının cirosu 500 milyar lira civarında. Bu rakamın sadece yüzde 5'iyle 25 milyar liralık tasarruf yapılabilir' şeklindeki açıklamalarına yürekten katılıyor ve bu kampanyaya destek veriyoruz" dedi. 2006 yılında kurdukları Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği'nin ilçede şu anda 25 üyesi bulunduğunu anlatan Başkan Şensal, üreticilerin menfaatleri doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Şensal, "Ayvalık zeytinyağı konusunda çok önemli bir yere sahip. Körfez bölgesinde bizimle beraber 4 dernek daha var. Bunlar sırasıyla Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran Zeytin Üreticileri Derneği. Bu derneklerle birleşip Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekleri Federasyonu'nu kurduk. Federasyon olarak birlikte hareket ederek sesimizi daha çok duyurabiliyoruz. Zeytin kanunu ve üretim alanlarının imara açılmaması konusunda önemli çalışmalar yaptık" görüşünü dile getirdi.

CEZALAR HEMEN BAŞLASIN

Son yıllarda sektörün en önemli sorununun zeytinyağında yapılan tağşiş olduğunu ve bu konudaki Tarım ve Orman Bakanlığı'nın girişimlerinden memnuniyet duyduklarını belirten Şensal, şunları söyledi: "Zeytinyağında yapılan sahtekarlık ve hile en önemli sorunumuz. Üzerindeki etikette zeytinyağı yazıyor ama içeriğinde çok az bir zeytinyağı var. Farklı yağlar karıştırılıyor. Bununla ilgili Ankara'ya bir çok kez başvuru yapıp Bakanlık yetkilileriyle konuştuk. Konuyla ilgili çalışma yapılması bizi sevindirdi. Bize çok ağır yaptırımlar geleceği söylendi. Bir an önce bu konuda cezai uygulamaların başlamasını bekliyoruz."



'ERKEN HASAT'A BÜYÜK İLGİ VAR

DERNEK ve federasyon olarak üreticinin yaşadığı, maliyet, KDV ve teşvik gibi sorunlarla da mücadele ettiklerini belirten Şensal, "Federasyon olarak sorunların takipçisiyiz. Bu sezondan beklentimiz kuraklıktan dolayı geçen seneye göre düşük. Zeytin mahsulü bu yıl az olacak. Tüketici de yavaş yavaş bilinçleniyor. Özellikle erken hasat zeytinyağına ilgi çok fazla. Hatta taleplere yetişemiyoruz. Biz erken hasat soğuk sıkım çalışıyoruz. Bu yağları depoya çekemeden hemen dolum yapıp müşteriye kargo ile gönderiyoruz" dedi. Tüketicilerin belli bir kesiminin erken hasat zeytinyağına özel ilgi duyduğunu aktaran Şensal sözlerini şöyle sürdürdü: "Erken hasat zeytinyağının tadı biraz daha keskin olur. Ama aromatik özelliği üst seviyededir. Ayvalık zeytinyağı çok önemli bir yere sahip. Toprak verimliliği çok iyi. Özellikle deniz kenarı olmasından dolayı denizden gelen rüzgarlar kaliteyi yükseltiyor. 2 milyon civarında ağaca sahip Ayvalık zeytinin anavatanı diyebiliriz."

Tolga TEKİN