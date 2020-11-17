2 milyon esnafa devlet koruması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2 milyonun üzerinde esnafı mağazalarla rekabette koruyacak, maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi projesini yılsonuna kadar yaşama geçireceklerini duyurdu. Bakan Pekcan, perakendeci esnafın toplu alım, tedarik yöntemiyle girdi ve ürün temin maliyetlerinin düşürülerek zincir mağazalara karşı rekabet avantajlarının artırılacağını söyledi. Pekcan, "Esnafımız kaliteli ürünü daha ucuza satma gücüne kavuşacak" dedi.



MALİYETLERİ DÜŞECEK

Türkiye'de kırka yakın alanda faaliyet gösteren yaklaşık 49 bin kooperatif ve 6 milyon kooperatif ortağı bulunuyor. Ticaret Bakanlığı da 12 bin kooperatif ve 1.5 milyon kooperatif ortağına hizmet veriyor. Bakan Pekcan, hedeflerinin kooperatiflerin ekonomi ve ihracattaki gücünü artırmak olduğunu belirterek, "Zincir mağazalarla rekabette zorlanan esnafımızın maliyetlerini düşürecek bir sistem üzerinde çalıştık, Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk. Projenin bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor. Projeyle esnaf ve sanatkârımızın rekabette zorlandığı ulusal zincir mağazalara karşı perakendeci esnaf ve sanatkârların toplu alım, tedarik yöntemiyle girdi ve ürün temin maliyetleri düşürülerek rekabet avantajları artırılacak" değerlendirmesini yaptı.



MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Bakan Pekcan, bu sistemle satışa sunulan malların etkin bir şekilde piyasadan temininin sağlanacağını belirterek, tüketici memnuniyetinin de artacağını ifade etti. Bakan Pekcan, "Perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafın maliyetlerinin düşürülmesi, kurumsallaştırılmaları ve müşteri taleplerini günümüz koşullarına uygun olarak karşılamaları sağlanacak. Esnaf ve sanatkârların kaliteli ürünü daha ucuza satma gücüne kavuşturulmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



ÜRÜNLER İLK ELDEN ALINACAK

BU kooperatif, esnafın ihtiyacı olan ürünleri ilk elden, üretim kooperatiflerinden ve diğer satıcılardan ucuza satın alarak, peşin veya kredili olarak tedarik, dağıtımını sağlayacak. Depolama, taşıma, stoklama için lojistik faaliyette bulunacak. Tedarik ve dağıtımı mümkün olmayan zorunlu ihtiyaç maddeleri için ortaklarına kredi verecek. Depolar, antrepolar, ambarlar, sundurmalar ve açık sahaların işletilmesini sağlayacak, ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturacak.

Hazal ATEŞ