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Haberler Ekonomi Yerli yatırımcı sayısı zirveye çıktı

Yerli yatırımcı sayısı zirveye çıktı

Yerli yatırımcı sayısı zirveye çıktı
Giriş Tarihi: 17.11.2020

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, üst üste 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısı, 1,9 milyona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır." dedi. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü 16-21 Kasım'da gerçekleşecek Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul'daki gong töreniyle başladı. SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında konuşan Taşkesenlioğlu, alternatif getiri arayışının, yeni halka arzların, dijitalleşen dünyada hesap açmanın ve işlem yapmanın kolaylaşmasının yatırımcıların borsaya ilgisini ciddi şekilde artırdığını dile getirdi. Taşkesenlioğlu,"Son bir yılda pay senedi yatırımcıların portföy değeri ise 380 milyar liradan 600 milyar lira seviyelerine yükselmiştir" diye konuştu.

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