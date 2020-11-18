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Haberler Ekonomi 18 milyon kişi yatırımcı oldu

18 milyon kişi yatırımcı oldu

18 milyon kişi yatırımcı oldu
Giriş Tarihi: 18.11.2020

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, "Mevcut durumda hisse senedi, tahvil, bono, yatırım fonu, otomatik BES, gönüllü BES ve benzeri araçlar yoluyla yaklaşık 18 milyon vatandaşımız doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarımız yatırımcısı olmuştur." dedi. Kalkınmaya uzun vadeli kaynak sağladıklarını anlatan Taşkesenlioğlu, "2020 yılında bugüne kadar 6 şirket 389 milyon lira tutarında pay ihracıyla halka açıldı. Eylül sonu itibarıyla SPK kaydında 509 şirket bulunuyor. 398'i borsada işlem gören bu şirketlerin piyasa değeri 1 trilyon 468 milyar liraya ulaştı" dedi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2. Başkanı Yakup Asarkaya da "Pandemiye rağmen bankaların takipteki alacaklarının oranı yüzde 4,1 ile gelişmekte olan ve hatta gelişmiş birçok ülkeden daha iyi durumdadır" diye konuştu.

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