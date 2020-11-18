4 milyon vatandaş için şimdi başvuru zamanı

ÖĞRENİM kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı. Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Genel Sağlık Sigortası prim borcunun anaparasını ödeyenden gecikme faizi alınmayacak. Bağ- Kur prim borcu olanların sigortalılık süresi dondurulacak. Örneğin, 2008 yılından bu yana bin 200 lira anapara borcu olan borcunu peşin öderse 3 bin 580 lira faiz borcu yerine 818 lira ödeyecek. Toplam 500 milyar liralık vergi, prim ve diğer alacakları, istihdama yeni teşvikleri içeren yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



LISTEDE YER ALAN BORÇLAR

VERGİ yapılandırması, gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESKBarolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında maske takmayanlara, kısıtlamalara uymayanlara verilen para cezaları ve sigara yasağını ihlal nedeniyle kesilen cezalar yapılandırma kapsamında yer almıyor.



EN FAZLA KAÇ TAKSIT IMKANI OLACAK?

BORÇLARINI taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek. Katsayı taksit sayısına göre değişecek. Taksit sayısı arttıkça ödenecek rakamlar da artacak. Belediyelerin borçları ise genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılmak suretiyle 120 eşit taksitte tahsil edilecek



GECIKME ZAMLARI FAIZLERI SILINECEK MI?

GELİR İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme, bazı cezaların tamamının silinmesi, yüzde 50 silinmesi, peşin ödemelerde yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması imkanı getiriliyor. Vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in Ocak ayında, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de 2021 Şubat ayında ödenecek. Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.



PESIN ÖDEYENE BÜYÜK AVANTAJ

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacağını belirterek, normalleşme döneminde üzerlerindeki yüklerin hafifletileceğini bildirdi. Selçuk, yapılandırma kapsamında borçların faizlerinin silineceğini belirtti. SGK'nın yeni prim yapılandırmasıyla birlikte örneğin; 2008 yılında 1.200 TL anapara borcu olan bir kişi yapılandırma olmasaydı, ödeyeceği faiz yaklaşık 3.580 lira olacaktı. Bu miktar yapılandırma sonrasında ana para artı 818 lira olarak güncellenebilecek. Bu doğrultuda peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar 3.580 lira faiz yerine 82 lira ödeyebilecek. İki taksitte ödeyenlere ise yüzde 50'lik bir indirim uygulanabilecek. Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak. Enflasyon farkı ise yüzde 10 uygulanacak, yüzde 90'ı silinecek. Özel sektör işverenlerine prim desteği devam edecek.

HAZAL ATEŞ / ANKARA