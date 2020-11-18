Faydasını gördügü bitkinin üreticisi oldu

ANKARA'DA yaşadığı sırada tanıştığı Salih Yılmaz ile evlenen ve Antalya'ya yerleşen 36 yaşındaki Nazlı Yılmaz, kuru temizleme işiyle ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra yüzünde kızarıklıklar oluşan Yılmaz, kullandığı ilaçlardan çare bulamayınca okuduğu bir makaleden yola çıkarak aloe vera bitkisi kullandı.

YERLİ VE MİLLİ JEL

YILMAZ, birkaç deneme sonrası yüzündeki kızarıklıkları geçirdiğini düşündüğü bitkinin üreticisi olmaya karar verdi. Bu konuda araştırmalar yapan, toplantılara katılan Yılmaz, geçen yıl 1,5 dönümlük seraya dikim yaptı. Olumlu sonuçlar alan Yılmaz, bu yıl da 1,5 dönümlük alana daha dikim yaparak üretim kapasitesini 3 dönüme çıkardı. Aloe veranın "mucize" bir bitki olduğunu savunan Yılmaz, "Şu an Türkiye'deki en büyük üreticilerden biriyim. Bu üreticilerin çoğuna fideyi ben veriyorum, onlara danışmanlık konusunda da yardımcı oluyorum. Amacım yerli ve milli aloe vera jelini üretmek" dedi.