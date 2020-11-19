‘Faizsiz eve’ devlet güvencesi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, faizsiz konut edindirme sistemine ilişkin yasa hazırlıklarının bitme aşamasına geldiğini açıkladı. Elvan, "BDDK başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp Bakanlığımızla paylaşılmasını istedik. Sektörü disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Bu konuyla ilgili bir adım atmalıyız" dedi. Yasal düzenlemeyle birlikte hem katılımcılar hem de sistem güvence altına alınacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ek göstergeye ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirten Bakan Elvan, eş durumu atamalarıyla ilgili mağduriyetlerin de giderileceği müjdesini verdi. Faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyenlerin ilgi gösterdiği bu sistemin toplam konut satışlarından aldığı pay yüzde 15'e ulaşırken, yasal güvenceyle bu payın ikiye katlanması öngörülüyor. Bu sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 40'a yaklaşırken, katılımcı sayısının da 250 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.



MERKEZ BANKASI BAGIMSIZDIR

BAKAN Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.



İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Hiçbir vatandaşımızın kafasının arkasında en ufak kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat tamamen açık olacak. Rasyonel, haklı gördüğümüz, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları kararlılıkla atacağız.



Hazine ve Maliye bürokratlarımıza sonuna kadar güveniyorum. Bürokrat arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Beni eleştireceksiniz. Eğer siz bana 'Efendim siz doğrusunu biliyorsunuz' derseniz sizinle çalışmam'. BDDK, SPK başkanlarımıza da 'Kanun neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim. Merkez Bankası Kanunu da açık, elbette bağımsızdır.



Türkiye'de tüm ihaleleri kapsayan Kamu İhale Kanunu'nun gözden geçirilmesi gerekiyor. İstisna oranlarının kurum bazında belirlenmesini istiyoruz.



Gelir düzeyi düşük vatandaşların yanında olacağız. Hiçbir zaman mağduriyetlerine yol açacak girişimlerde bulunmayacağız.



Faizsiz konut edindirme sistemi konusunda BDDK Başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp, bu çalışmanın bakanlığımızla paylaşılmasını istedim. Disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Eğer böyle bir kanun teklifi verilmesi hususu benimsenirse, açıkçası biz adım atmak arzusundayız. Bu konuyla ilgili bir adım atmalıyız.



(Pandemiye yönelik kaynak var mı? sorusuna karşılık) . Oluşabilecek ekstra birtakım harcamalara yönelik Hazinemizde zaten bir rezervimiz söz konusu. Yasal düzenleme yapıldı, 2021'in altıncı ayına kadar devam edecek bir imkân da sağladık.



3600 EK GÖSTERGEDE ÇALIŞILIYOR

Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalarının sürdüğünü belirten Elvan, sağlıklı bir analiz için çaba harcandığını söyledi.



EŞ DURUMUNDAN ATAMADA MAĞDURİYET BİTECEK

Bakan Elvan, "Eş durumu atamalarıyla ilgili bir mağduriyet olduğu ifade edildi. Gerekli talimatı verdim. Eğer varsa, biz bu mağduriyeti de gideririz" dedi.



VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFE 5 PUAN İNDİRİM

SON iki yıldır vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 5 puan indirim hakkı getirildi. Bu yıl için toplam 1 milyon 400 bin liraya kadar vergi indirimi yapılabilecek. Devlete olan borçlarını yapılandıranlar da vergi ve sosyal güvenlik priminden 5 puan indirim hakkı elde edecek. Bunun için yıl sonuna kadar yapılandırma başvurusu yapılması ve borç taksitlerini süresinde ödenmesi gerekiyor. Vergi yapılandırmasında ilk taksitler Ocak 2021'de yatırılacak. Yapılandırma kapsamında ilk taksitler vergi borçlarında ocak, prim borçlarında da Mart 2021'de ödenecek.

HAZAL ATEŞ