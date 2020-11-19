Girişimciler için dev zirve! 36 isim hikayelerini paylaştı…

Türkiye'nin tek haftalık ekonomi dergisi PARA tarafından düzenlenen 4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2020 Webinarı yapıldı. Pandemi koşulları nedeniyle webinar olarak gerçekleşen zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Webinar'daki beş ayrı panel ve özel oturumlarda 36 önemli isim görüşlerini ve girişim hikayelerini anlattı. Zirvede Borsa İstanbul Grubu; Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul, Halk Bankası, Türk Telekom, Vakıf Katılım ve Kentvizyon sponsor olarak yer aldılar.

"GİRİŞİMCİLERİN YANINDAYIZ"

Zirvenin açılışında konuşan Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, pandemi nedeniyle bütün dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, madalyonun bir de fırsat tarafı olduğunu vurguladı. Gebeş, "Dönem itibariyle şanslı olmayan sektörler mevcut. Ancak resmin ters tarafından bakacak olursak bu dönem, yenilikçilere, stratejik düşünenlere, başarı odaklılara, örgütlenme yetenekleri yüksek olanlara büyük fırsatlar tanıyor. Girişimci olarak tanımladığımız kitlenin genel özelliklerini oluşturan bu olgular, ekonomiye beklenmedik zamanlarda fark yaratarak katkıda bulunma şansını veriyor"dedi. Para Dergisi'nin girişimcilere her zaman özel önem verdiğini belirten Gebeş şunları söyledi:

"Para Dergisi olarak yayın hayatımıza başladığımız günden itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan çalışmalara imza atıyoruz. Bu çerçevede Türkiye ekonomisinin geleceğini inşa edecek yeni girişimler ve onların ortaya koyduğu yeni iş alanları ve yarattıkları yeni istihdamın giderek daha önemli hale geldiğini biliyor ve yayınımızda bu kurumları teşvik etmeye özen gösteriyoruz. Genç girişimcilerimize destek veren uygulamaların son trendlerini hem dergimizde içerik olarak vermeye hem de sektör ortaklarını bir araya getirdiğimiz zirvelerimizde anlatmaya özen gösteriyoruz. Bu vesile ile bugün ülkemizdeki baş aktörleri dinleyelim istedik. İşlerini nasıl yönetiyorlar, pandemiyle nasıl savaşıyorlar, stratejilerini ne şekilde değiştirdiler, pandemi süreci onlara ne öğretti, yapılması ve yapılmaması gerekenler… Zirvemizde dinleyeceğimiz, öğreneceğimiz, tartışacağımız konuların tüm girişimcilerimize ilham olmasını, yeni girişimcilere vesile olmasını ve girişimcilerimizin dünyaya açılmasına bir kapı olmasını diliyoruz."



BORSA İSTANBUL'DAN DAVET VAR

Zirvenin açılışında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan, Borsa İstanbul olarak girişimcileri desteklemeyi sürdürdüklerini hatırlattı. Pandemi süresince tüm dünyada teknoloji yatırımcılarının fonlama süreçlerinin kesintiye uğradığını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'ye baktığımızda ise oldukça iyi bir tablo olduğunu görüyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında girişim şirketlerine 118 milyon dolarlık rekor düzeyde fon aktarımında bulunuldu" dedi. Borsa İstanbul olarak önümüzdeki yıl girişim şirketlerine 200-300 milyon dolarlık bir fon sağlamayı öngördüklerini de söyleyen Erdoğan şu bilgileri verdi:

"İlk 10 ayda 118 tane yatırım gerçekleşti. SPK tarafından onaylanan girişim sermayesi fonlarına bakıyoruz 58. Burada girişim sermayesi yatırım fonlarına sağlanan vergi teşvikleri çok önemli. Bu yıl Türk girişimleri 2.3 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Yine de diyorum ki bunlar henüz başlangıç. Borsa İstanbul olarak bu yıl önde gelen teknoloji firmalarımızın halka arzını gerçekleştirdik. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Erken aşama girişimlerimiz içinse bir başka platformumuz var; Özel Pazar. Burada şu anda 112 yatırımcımız ve 254 firmamız var. Amacımız yatırımcılarımız ve firmalarımızı Borsa İstanbul markasının gücü ile bir araya getirmek. Diğer tüm teknoloji firmalarının da özel pazarda olmasını isteriz. Amacımız özel pazarı bir tür girişim sermayesi platformuna dönüştürmek. Burada hem melek yatırımcılarla hem inovasyon erken aşama girişimleri ile buluşturmak istiyoruz. Ayrıca bu yıl B2B etkinlikleri planlıyorduk. Pandemi koşulları nedeniyle ertelenmek zorunda kaldık. Burada amacımız pandemi sonrasında fiziksel ortamda bir B2B organizasyonu yapmak. Amacımız startup'lara yatırım yapılması, yatırım yapılamıyorsa müşteri olunması ürün ve hizmetlerde koçluk yapılmasını sağlamak. Hepinizi Borsa İstanbul özel pazara bünyesine bekliyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."



GENÇLERE VE KADINLARA 500 MİLYON TL KREDİ

Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ise, Türkiye'de girişimciliğin desteklenmesi ve yenilikçi girişimlerin başarıya ulaştırılması için bankacılık sektörü kadar bilgi ve sermaye desteğini sağlayacak yatırımcılara da çok büyük iş düştüğüne dikkat çekiyor. Zirve kapsamında yaptığı konuşmada Halkbank olarak özellikle genç ve kadın girişimcileri desteklemeyi bir misyon edindiklerini söyleyen Tuncay, şu bilgileri paylaştı:

"Bankacılık sektörümüzde geleneksel girişimcilik anlayışının yerini inovasyon farklılaşan ve yaratıcılığa dayalı yeni nesil girişimcilik aldı. Biz de Halkbank olarak farklı deneyimlere sahip farklı alanlardaki girişimcilere birçok avantaj sağlayan krediler sunuyoruz. Girişimcilik kredilerimizle üniversite mezunu genç girişimcilerden, kadın girişimcilere ve teknokent'lerde faaliyet gösteren teknolojik girişimcilere kadar çok geniş yelpazede tüm girişimcilere desteklemeye çalışıyoruz. Bu konuda özellikle gençlere ve kadınlara mutlaka destek veriyoruz. 3 bin 600'den fazla kadın genç girişimciye 500 milyon TL kredi kullandırdık. Kısa süre içinde desteklediğimiz girişimci sayımızı 5000'e kredi miktarını ise 2 milyar TL'ye çıkartmayı hedefliyoruz."

Son yıllarda Türk girişimcilerinin dünya çapında büyük başarılara imza attığını da hatırlatan Tuncay, buna örnek olarak Türkiye'nin ilk unicorn'u olan Peak Games'in kurucusu Sidar Şahin ve Almanya'da Covit-19 aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi örnek gösterdi. Tuncay, "Bu verdiğimiz girişim örnekleri aslında pandemi sonrasında ülkemizin potansiyelini de ortaya koymakta" dedi.

"PANDEMİ SONRASI FIRSATLARA ODAKLANMALIYIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Girişimcilik Stratejisi'ni hazırladıklarını vurgulayarak, bütüncül bir yol haritasıyla pandemi sonrası dönemin fırsatlarını en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Girişimcilik Stratejisi'ni hazırlamaya başladıklarını belirterek, bütüncül ve kapsamlı bir yol haritasıyla, pandemi sonrası dönemin fırsatlarını en iyi şekilde kullanmaya odaklanacaklarını söyledi. Türkiye'nin en büyük sermayesinin akıl olduğunu her platformda dile getirdiğini vurgulayan Varank, Türkiye'nin küresel eğilimleri yakından takip edip, özgün yaklaşımlarını cesaretle ortaya koymaktan çekinmeyen, dinamik, heyecanlı, azimli gençleri olduğunu kaydetti. Küçük ekiplerin büyük işlere imza atıp, küresel çapta ses getirebildiğini dile getiren Varank, "Bunun en yakın örneği, oyun sektöründe yazılan başarı hikâyeleri. Biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, fintek, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var. Bahsettiğim alanlar aslında pandemi sonrası dönemin yükselen yıldızı olmaya aday. 2023'e kadar en az 10 Turcorn çıkaracağız derken, kendimize bu potansiyeli baz alıyoruz. Turcorn adaylarını tespit edip, özel bir programla büyümelerini teşvik edeceğiz" dedi.

YENİ FIRSATLAR TARTIŞILIYOR

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para Dergisi'nin "4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi / Covid-19 Sonrası Girişimcilik Webinar"ına video konferans yöntemiyle katılan Bakan Varank, pandemi sonrası dünyada yeni fırsatlarının tartışılacağı bu etkinliğin tüm katılımcılara faydalı olmasını temennisinde bulunarak sözlerine başladı. Ülkelerin küresel rekabet gücü kazanmasında, yeniliklere, kimsenin düşünmeye dahi cesaret edemediği işlere odaklanmanın temel bir rol oynadığını dile getiren Varank, bu fikirleri ticarileştirebilen, ölçek kazandıran ve piyasalara girmesini kolaylaştıran ekosistemlere sahip ülkelerin de büyüme yarışında ipi göğüsleyenler olduğunu kaydetti. "Tabii bu işler burada kelimelere döküldüğü kadar kolay değil" diyen Varank, erken aşama girişimlerin ölçek kazanabilmeleri için aşmaları gereken engeller olduğunun altını çizdi. Varank, "Örneğin, finansmana erişip, yatırım almaları, yetkin insan kaynağı bulmaları ve farklı pazarlara uyum sağlamaları bunlardan sadece bir kaçı" dedi.

"FİNANSA ERİŞİMDE ÇEŞİTLİLİK ARTMALI"

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı sayesinde son 8 senede bin 500'e yakın girişim kurulduğunu belirten Varank, "KOSGEB'le geleneksel girişimcilere 65 bin TL'ye kadar, imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri girişimcilere de, 375 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destekler veriyoruz. Bu desteklerde gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kalkınma ajanslarımızla girişimcilere mali destek sağlamanın yanında eğitimler veriyor, girişimcilik ve kuluçka merkezi gibi ortak altyapılar kuruyoruz. Finansa erişim alanında Bölgesel Kalkınma Fonu, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu'nu hayata geçirdik. Tüm bu örnekler, kamunun bu işi nasıl sahiplendiğini ortaya koyuyor. Ancak, daha büyük işlere imza atabilmek için özellikle finansa erişimde çeşitliliği artırmalıyız. Bu noktada özel sektörün, yeni filizlenen girişimleri desteklemesi ve bu işlere heyecanla yaklaşması şart" diye konuştu.

Varank, Para Dergisi'nin her sene başarıyla düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin, girişimciliğin yaygınlaşması ve yeni fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda hedeflerine ulaşmasını ümit ettiğini söyledi.

"GİRİŞİMCİLİĞİN HAMİSİYİZ"

Türkiye örneğine bakıldığında teknolojiyi odağına alan girişimlerde çok güçlü ama maalesef yeterince keşfedilmemiş bir potansiyel var. Bunun en temel sebeplerinden birisi, özel sektörün start-up'larla birlikte çalışma ve onlara yatırım yapma konusunda ürkek davranmaları. Hâlihazırda Türkiye'de girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak girişimciliğin hamisi konumundayız. Ekosistemi sağlıklı bir şekilde geliştirmek için girişimci adaylarına ücretsiz eğitim veriyoruz. Fikirden, bir ürünün ticarileşmesine kadarki tüm süreçlerde danışmanlık destekleri veriyor, fiziki yer ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyor ve girişimcilerin finansa erişimlerini farklı mekanizmalarla kolaylaştırıyoruz.