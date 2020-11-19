KOSGEB 3 yılda 81 bin KOBİ’ye destek verecek

HÜKÜMET, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanalıyla 64 bin 850 işletmeye yenilikçi, teknolojik bir yapı oluşturmalarına katkı için 5 milyar 75 milyon lira finansman desteği verecek. Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi programına da 2021 yılında 1.9 milyar lira, 2022'de 2.1 milyar lira, 2023'te de 2.2 milyar lira olmak üzere 5.2 milyar liralık kaynak aktarılacak. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki payını ve etkinliğini artırmaya yönelik destek adımları 2021-2023 bütçe döneminde artarak devam edecek. "KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi" etkin hale getirilirken, işletmelerin düşük maliyetlerle finansman imkânlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla finansman programları kesintisiz sürecek.



SAYILARI 39 BİNE ÇIKACAK

Ar-Ge, yenilik ve yerlileştirme faaliyetleri artırılacak, yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılması sağlanacak. İşletmelerin ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak için KOSGEB tarafından üç yıllık dönemde 81 bin KOBİ'ye destek verilecek. KOSGEB kanalıyla bu yıl 15 bin işletmeye 1 milyar lira aktarıldı, üç yıllık dönemde 35 bin 490 işletmeye 4 milyar 75 milyon liralık destek sağlanacak. Girişimci sayısı üç yıllık dönemde 39 bine ulaşacak.



BÜYÜK ISLETMELERLE ISBIRLIGINDE ARTIS VAR

KOSGEB destekleri sonucu kendi aralarında veya büyük işletmelerle işbirliği yapan KOBİ sayısı l 65 olurken, bu sayının 2021'de 132, 2022'de 165, 2023'te de 220 olması hedefleniyor. KOSGEB destekleri içinde imalat sanayiinin payı yüzde 70'e çıkarken, küçük işletmelerin ihracat içindeki payı da yüzde 56.3'e yükseldi. Aynı kapsamda yerli üretimi desteklenen ürün sayısı 70'e çıktı. Program kapsamında yatırım yapılan teknolojik ürün sayısı 411'e ulaşırken, bu yıl 3 bin 500 kadın girişimcilik desteklerinden yararlandı, bu sayı üç yıllık dönemde 12 bine çıkacak. Girişimcilik eğitimlerine katılım belgesi almaya hak kazananların sayısı bu yıl 52 bin oldu.