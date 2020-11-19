  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

kararı saat kaçta açıklanacak?

bugün kararını açıklayacak. Faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Para Politikası Kurulu () Toplantısı ile 2020 Kasım ayı faiz kararı sonrası faiz artış ya da azalışı yönünde açıklama yapılacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

19.11.2020, 11:23

Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını saat kaçta açıklayacağı merak ediliyor. Ekim ayında gerçekleştirilen son toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit bıraktı. Peki Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 19 Kasım'da yapılacak. Karar, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından saat 14.00'de açıklanacak.

2020 KASIM AYI MERKEZ BANKASI KARARI FAİZ ARTIRIMI OLUR MU?

Yatırım Finansman Ekonomisti Erol Gürcan A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Gürcan, Merkez Bankası PPK toplantısı yaklaştıkça piyasalarda stresin artığını ifade ederek, "Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile piyasanın önüne geçmesi durumu Türk Lirası varlıkları ciddi şekilde destekler" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA