Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı ile 2020 Kasım ayı faiz kararı sonrası faiz artış ya da azalışı yönünde açıklama yapılacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

19.11.2020, 11:23