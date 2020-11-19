Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını saat kaçta açıklayacağı merak ediliyor. Ekim ayında gerçekleştirilen son toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit bıraktı. Peki Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 19 Kasım'da yapılacak. Karar, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından saat 14.00'de açıklanacak.
2020 KASIM AYI MERKEZ BANKASI KARARI FAİZ ARTIRIMI OLUR MU?
Yatırım Finansman Ekonomisti Erol Gürcan A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Gürcan, Merkez Bankası PPK toplantısı yaklaştıkça piyasalarda stresin artığını ifade ederek, "Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile piyasanın önüne geçmesi durumu Türk Lirası varlıkları ciddi şekilde destekler" dedi.
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