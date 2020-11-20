Girişimciler için dev zirve

Türkiye'nin tek haftalık ekonomi dergisi PARA tarafından düzenlenen 4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2020 Webinarı yapıldı. Pandemi koşulları nedeniyle webinar olarak gerçekleşen zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Webinar'daki beş ayrı panel ve özel oturumlarda 36 önemli isim görüşlerini ve girişim hikayelerini anlattı. Zirvede Borsa İstanbul Grubu; Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul, Halk Bankası, Türk Telekom, Vakıf Katılım ve Kentvizyon sponsor olarak yer aldılar.

FIRSATLAR SUNUYOR

Zirvenin açılışında konuşan Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, pandemi nedeniyle bütün dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, madalyonun bir de fırsat tarafı olduğunu vurguladı. Gebeş, "Dönem itibariyle şanslı olmayan sektörler mevcut. Ancak resmin ters tarafından bakacak olursak bu dönem, yenilikçilere, stratejik düşünenlere, başarı odaklılara, örgütlenme yetenekleri yüksek olanlara büyük fırsatlar tanıyor"dedi. Para Dergisi'nin girişimcilere her zaman özel önem verdiğini belirten Gebeş şunları söyledi: "Para Dergisi olarak ilk günden bu yana ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan çalışmalara imza atıyoruz. Bugün ülkemizdeki baş aktörleri dinleyelim istedik. Zirvemizin girişimcilerimizin dünyaya açılmasına bir kapı olmasını diliyoruz."

Yasemin Gebeş



HALKBANK MİSYON EDİNDİ

ZIRVENIN açılışında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan, Borsa İstanbul olarak girişimcileri desteklemeyi sürdürdüklerini hatırlattı. Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ise özellikle genç ve kadın girişimcileri desteklemeyi bir misyon edindiklerini söyledi. Tuncay, "3 bin 600'den fazla kadın genç girişimciye 500 milyon TL kredi kullandırdık. Kısa süre içinde desteklediğimiz girişimci sayımızı 5000'e kredi miktarını ise 2 milyar TL'ye çıkartmayı hedefliyoruz" diye konuştu.





ULUSAL STRATEJİ HAZIRLIYORUZ



SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Girişimcilik Stratejisi'ni hazırlamaya başladıklarını belirterek, bütüncül ve kapsamlı bir yol haritasıyla, pandemi sonrası dönemin fırsatlarını en iyi şekilde kullanmaya odaklanacaklarını söyledi. Türkiye'nin en büyük sermayesinin akıl olduğunu her platformda dile getirdiğini vurgulayan Varank, Türkiye'nin küresel eğilimleri yakından takip edip, özgün yaklaşımlarını cesaretle ortaya koymaktan çekinmeyen, dinamik, heyecanlı, azimli gençleri olduğunu kaydetti. Küçük ekiplerin büyük işlere imza atıp, küresel çapta ses getirebildiğini dile getiren Varank, "Bunun en yakın örneği, oyun sektöründe yazılan başarı hikâyeleri. 2023'e kadar en az 10 Turcorn çıkaracağız. Turcorn adaylarını tespit edip, özel bir programla büyümelerini teşvik edeceğiz" dedi.





ÇEŞİTLİLİK ARTMALI



Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para Dergisi'nin webinarına video konferans yöntemiyle katılan Bakan Varank, pandemi sonrası dünyada yeni fırsatlarının tartışılacağı bu etkinliğin tüm katılımcılara faydalı olmasını temennisinde bulundu. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı sayesinde son 8 senede bin 500'e yakın girişim kurulduğunu belirten Varank, "KOSGEB'le geleneksel girişimcilere 65 bin TL'ye kadar, imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri girişimcilere de, 375 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destekler veriyoruz. Bu desteklerde gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bakanlık olarak girişimciliğin hamisi konumundayız" dedi.