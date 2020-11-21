Kendi bahçesinde üretime başladı

Edirne'de yaşayan Hasan Artan, emekli olduktan sonra eşi ile birlikte safran üreticiliğine merak sardı. Safranbolu ziyaretinde merak ederek aldığı bir kilo safranı ekerek verimden memnun kalan Artan, geçtiğimiz yıl üretime başladı. Kendi bahçesinde safran üretimi yapan Artan, aktarlarda gramla satışa sunulan ve kilogramı yaklaşık 40-50 bin lira arasında olan safranın iyi para kazandırdığını anlattı.

'5 DÖNÜM EKSİNLER'

Hasan Artan, "Üreticilere tavsiye ediyorum. Farklı ürünlere alternatif olarak safran ekebilirler. Üreticiler, 5 dönüm alana ekilen safran ile 100 dönüm ekilen başka bir ürüne göre daha fazla kazanç sağlayabilirler" diye konuştu. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de safran hasadına katılarak, 3-4 dönüm alanda safran üretimi yapılabileceğini söyleyerek üreticilere alternatif ürün olarak safran ekmeleri tavsiyesinde bulundu. Emekli olan Hasan Artan'ın yaptığı bol kazaçlı üretim, bölgede diğer çiftçilerin de dikkatini çekti ve safran soğanına olan ilgiyi artırdı.



100 BİN ÇİÇEKTEN 1 KG ELDE EDİYOR

Adnan Tülek, safran bitkisi ve üretimi ile ilgili de bilgiler vererek, "Burada da gördüğünüz gibi safran kumsal toprakları seven, güney yamaçları güneşi seven bir bitki. Dolayısıyla ağır topraklarda değil, bu tarz değerlen-dirilmeyen, kumsal, ikinci üçüncü sınıf topraklarda dahi güzel, kaliteli verim alındığını görüyoruz. Yak-laşık 100-140 bin çiçekten bir kilogram civarında safran elde edilebilmekte. Bunun da ekonomik olarak değeri çok fazla. Safranın bölgemizde de ilerleyen süreçte ekonomik anlamda önem-li bir yer alacağını düşünüyoruz. Bölgemizde safran için uygun alan çok fazla var" diye konuştu.