Hazine’de “tek hesap” kazandırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, "Bu uygulamayla atıl kamu kaynağı minimize edildi, nakit rezervi güçlendi. Tek hesap uygulaması büyük bir hızla genişletilerek 97 kurum, 20 milyar lirayı aşan fon büyüklüğüne ulaştı. Bütçeye ilave 2 milyar gelir getirdi" dedi.

REZERV GÜÇLENECEK

Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamının genişletilmesiyle Hazine nakit rezervi güçlenecek. Gelecek yıl da yaklaşık 70 kurumun tek hesap kapsamına alınması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, uygulama kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini söyledi. Bakan Elvan, bu hesapta toplanan kaynakların Hazine tarafından daha yüksek getiri oranları ile değerlendirildiğini vurguladı.

HAZAL ATEŞ