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Milli füzelerimizi kendi motorumuzla yapacağız

Milli füzelerimizi kendi motorumuzla yapacağız
Giriş Tarihi: 23.11.2020

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kale Grubu'nun savunma ve havacılık şirketlerinden Kale Ar-Ge'nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru'nu test ederek, proje hakkında bilgi aldı. Kale Havacılık ve Kale Ar-Ge'nin Tuzla'da bulunan tesislerinde devam eden projeleri inceleyen Bakan Varank, grubun üretim tesislerinde F-35'in çok önemli parçalarının üretildiğini, Boeing ve Airbus gibi önemli havacılık şirketlerine tedarik sağlandığını söyledi.

İTHAL EDİLİYORDU
GRUBUN motor teknolojilerinde de öne çıktığını aktaran Varank, şunları kaydetti: "Motor sanayisinde öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kale önemli projeler gerçekleştiriyor. Bu Kale KTJ-3200 Turbojet Motoru'muz 3.200 newtonluk bir roket motoru. Şu anda savunma sanayimizde yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı bu boyutta ve bu güçte motorlar kullanılıyor. Biz bunları yurt dışından ithal eder durumdaydık ama inşallah bunların çok kısa zamanda devreye girmesiyle birlikte çok önemli milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz. Kendi ürünlerimizi piyasaya çıkarmış olacağız."

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