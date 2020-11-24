Girişimcilere 2021’de 2 milyar liralık kaynak

HÜKÜMET, 2021 yılında girişimcilere yeni finansman araçları ve yöntemlerle sağladığı desteklere yenilerini ekliyor. Girişimcilik sermayesi fonlarına 2 milyar lira tutarında doğrudan kaynak aktarılacak. Teknoloji tabanlı girişimlere yönelik fonlar güçlendirilecek. Toplam 350 milyon lira büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu 2021'de faaliyete geçecek.



YUKARILARA TAŞIYACAK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç, erken aşama şirketler için yeni finansal araçlar sunuyoruz. 2023'e kadar 2 milyar liralık kaynak taahhüt ediyoruz" dedi. Hükümet, Ulusal Girişimcilik Stratejisi'ni 2021'in ilk çeyreğinde açıklamaya hazırlanırken, Bakan Elvan, bütçe sunumunda girişimcilik sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarımı yapacaklarını ifade etti. Elvan, "Melek yatırımcılık sistemini, üst fonlara kaynak aktarım mekanizmasını ve girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarım mekanizmalarını yürütüyoruz" diye konuştu. Bakan Elvan, bu bağlamda ilk çalışma olan, girişimcilik ekosistemini güçlendirecek, Türkiye'yi küresel katma değer sürecinde yukarılara doğru taşıyacak Türkiye İleri Teknoloji Erken Aşama Yatırım Fonu programının tamamlandığını ifade etti. Bakan Elvan, "Bu kapsamda 5 girişim sermayesi fonuna yaklaşık 300 milyon lira taahhütte bulunduk. Katılım finansman bankacılığının geliştirilmesine devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.



ÖNCELIK TEKNOLOJI TABANLI PROJELERIN

GELECEK yıl teknoloji tabanlı girişimlere yönelik girişim sermayesi fonları güçlendirilecek. 2023 yılına kadar en az 10 Turcorn (milyar dolarlık girişimlere verilen ad) çıkarmak için potansiyel gösteren girişimciler için destek programı devreye girecek. Türkiye Kalkınma Fonu'nun alt fonlarından Bölgesel Kalkınma Fonu'nun gelecek yıl ilk yatırımını gerçekleştirmesi hedefleniyor. Sanayi Bakanlığı'nın stratejik yatırımcısı olduğu 350 milyon lira büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu faaliyete geçirilecek.

Hazal ATEŞ