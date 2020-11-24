Şahenk, IstinyePark’taki yüzde 42 hissesini satıyor

HEM yurt içi hem de yurt dışındaki otellerini satan Doğuş Grubu, son olarak İstanbul'un gözde alışveriş merkezlerinden İstinyePark'ın hisselerini devretmeye hazırlanıyor. İstinyePark'ta yüzde 42'lik bir hisseye sahip olan Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk, bu payını Katarlı fona satmak için anlaştı. Doha merkezli Qatar Holding LLC'nin, yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki hisseyi almaya hazırlandığı kaydedildi. Qatar Holding LLC, satış işleminin gerçekleşmesinin ardından Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ve dolayısıyla İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin ortak kontrolünü devralmış olacak. Resmi başvuruların gerçekleştirildiği, satışla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılacağı kaydedildi. İstinyePark'ın diğer ortağı olan Orjin Grubu ise yüzde 58 hisseye sahip.