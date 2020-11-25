Bu kadar parayı ne yapacaksınız!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2021 yılından itibaren ocak ayında suya yüzde 15 zam yapılacağını açıkladı. Korona virüs pandemisi döneminde suyun en önemli ihtiyaç olduğunu dile getiren İzmirliler fiyat artışına tepki gösterdi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirilen, İZSU Genel Müdürlüğü, 2021 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Tasarısı görüşmelerinde suya zam kararı alındı. Buna göre 2021 Ocak ayında suya yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi. Su faturalarına yansıyacak zam kararına İzmirliler tepki gösterdi.

'ZATEN ÖDEYEMİYORDUK'

Vatandaşlardan Memduh Altıntaş, ayda 70-80 lira su faturası ödediğini belirterek, ocak ayından itibaren bu tutarın 100 liraya kadar yükseleceğini ifade etti. Altıntaş, "Şimdi bu zam geldiğinde ödeyeceğim rakam en az 100 liraya tekabül eder. Zaten ödeyemiyorduk, bundan sonra daha da zorlanırız. Ben emekli aylığıyla geçiniyorum. Faturaları geç ödüyordum. Bundan sonra ne yapacağım bilmem. Su, doğalgazdan daha önemli. Su hayattır. Her şeyimiz suyla. Faturalar bizi çok etkileyecek" dedi.

'BİZİMLE İLGİLENEN YOK'

Müjde Şeker isimli vatandaş da, zam kararının yanlış olduğunu belirterek, "Ben kayınvalidemle oturuyorum. 100-110 lira civarı fatura geliyor. O kadar su kullandığımıza da inanmıyorum. Evde 3 kişiyiz ve gündüz evde kimse yok. Büyükşehirde yaşaması zor. Fiyatların düşmesini isteriz. Su ihtiyacımız fazla. Küçük çocuğum var, daha fazla temizlik yapıyorum" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi'nden çok şikayetçi olduğunu belirten Recep Selvi de, "Her ay 60 ile 70 lira arası su faturası geliyor. Ben tek başına yaşayan biriyim. İtiraz ettiğimde bu suyu kullandığım söylendi. Sayacı değiştirin diyorum ama bakan, ilgilenen birisi bile yok. Engelli aylığım 410 lira. Her ay 60 lira su faturası ödersem nasıl geçinirim? Ocaktan sonra faturam yüzü bulur o zaman ödeyemem. Ödeyemezsem 20 gün içinde suyumu hemen keserler. Sadece komşularım birkaç gün idare eder. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz biraz yardımcı olsunlar" ifadelerini kullandı.



'BELEDİYE NE İÇİN HİZMET VERDIGINI UNUTTU'

SUYA yeni zam kararı alan Büyükşehir Belediyesi'ne sosyal medyada da büyük tepki vardı. Zam kararını yanlış bulan kullanıcılar, tepkilerini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

● Evren Fulya Shahbazz:

Belediye ne için hizmet verdiğini unuttu iyice. Eylül'de suya yaptığınız zam yetmedi galiba!

● Acemisofor: Bu kadar parayı ne yapacaksınız?

● İlyaser: Yine CHP İzmir'de bir deprem etkisi daha! Bu ne saygısızlıktır! İzmirliye deprem ve pandemi mağduru olması yetmiyormuş gibi belediye de şu anda en gerekli temel ihtiyacımız olan suya yine yeni yeniden yüzde 15 zam yapıyor...

● Nuka: Tunç Soyer, daha kaç kez zam yapacaksınız suya?

Daha yeni katı atık bedeline zam yaptınız! Yetmiyor mu? Ölelim mi?

● Ebru: 2 aydır ödediğimiz su faturasının haddi hesabı yok.