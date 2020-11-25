Emet keçi peyniri projesinde başvurular başlıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteğe hak kazanan, meşhur Emet keçi peynirinin markalaştırılması projesi başvuruları bugün başlıyor. Emet Belediyesi tarafından "keçi belediyeden, süt köylüden, peynir kooperatiften" projesi ile yörede sermayesi kısıtlı keçi besicilerinin hayvan sayısını artırarak, keçi sütü üretimini artırma ve peynire dönüştürülerek satışı planlanırken, dağıtım yıl sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "İlçe ekonomisi için oldukça önemli olan bu proje hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.