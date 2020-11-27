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İletişim Başkanlığı duyurdu: Türkiye Varlık Fonu'nda görev değişimi

İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden ve 'un üyeliğinin sona erdiğini bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet atandı.

İletişim Başkanlığı duyurdu: Türkiye Varlık Fonu'nda görev değişimi

27.11.2020, 17:11

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

TVF YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE AHMET BURAK DAĞLIOĞLU ATANDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görevlerinden aflarını talep eden sayın Berat Albayrak ve sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır." ifadesine yer verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyor.

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