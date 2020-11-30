İkinci el araçlar yüzde 100 prim yaptı

İzmir Oto Galericiler Müşavirlik Kiralama ve Yıkamacılar Odası Başkanı Zafer Dursun, son dönemde sektörde yaşanan gelişmeleri Yeni Asır'a değerlendirdi. İkinci el araç fiyatlarının pandemi döneminde yüzde 100 prim yaparak en iyi yatırım aracı olduğunu belirten Dursun, bu afaki fiyatların düşüşe geçeceğini hatta bazı ikinci el otomobil fiyatlarının yüzde 20 oranında düşeceğini söyledi. Dursun, pandemiden dolayı bazı vatandaşların ikinci el araç almak yerine kiralık araçlara yönelmesi nedeniyle oto kiralama piyasasında da bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

GAZ TENEKESİ BİLE...

Türkiye'de ikinci el otomobil fiyatlarının hiçbir dönemde pandemi dönemindeki kadar prim yapmadığını dile getiren Dursun, "Biz yıllardan beri bu işin içindeyiz. Bu mesleği 50 yıl yapanlar var. Türkiye'de ikinci el otomobil fiyatları böyle aşırı prim yapmamıştı. Yüzde 100 prim yaptı. Tabiri caizse kapının önündeki gaz tenekesi bile para yaptı. En basit araba 50 bin lira oldu" dedi.

GALERİCİYE GÜN DOĞDU

BU yılın başında bütün Avrupa genelinde otomobil fabrikalarında vardiyaların düştüğünü, bazılarının üretimi tamamen durdurduğunu hatırlatan Zafer Dursun, "Virüs salgını artınca galericilere gün doğdu. İnsanlar salgın nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyince aşırı taleple birlikte fiyatlar da uçtu. Durumu iyi olanlar araba peşine düştü. Sermayesi olan hemen toplu araç alımı yapıp sattı. Herkes araca yatırım yaptı" diye konuştu.



FİYATLAR YÜZDE 20 DÜŞER

SON günlerde ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişin durma noktasına geldiğini, hatta bazı marka otomobillerde yükselen afaki rakamların da yüzde 20 oranında düşeceğini söyleyen Zafer Dursun, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda sıfır araçlar gelmeye başladı. Ama sıfır araç fiyatları da yükseldi. Şu anda Türkiye'de üretilen araçlarda bile 200 liranın altında sıfır araç kalmadı. İkinci el her zamanki gibi gözde olmaya devam edecek. Ama yüksek karlar yapılamaz artık. Çünkü fiyatlar oturdu."



MERKEZ BANKASI KARARI RAHATLATTI

MERKEZ Bankası'nın 19 Kasım'da politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15'e çıkarmasıyla döviz kurlarının düşmesi, otomobil alım satımını hareketlendirdi. Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi ve aynı zamanda kış mevsiminde ikinci el araçlara talebin azalmasının neden olduğu durgunluk, bu karar sonrası ters ivme kazandı.

Tolga TEKİN