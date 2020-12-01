Yanlış kodla eksik ücret oyununa son

HÜKÜMET, milyarlarca liralık prim, vergi kaybına yol açan "eksik ücret oyununa" göz açtırmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, prime esas kazancın mesleğe uygunluğunu denetlerken, yanlış kod beyanıyla düşük ücrete geçit vermedi. Özel sektörde prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalan çalışanlar tek tek belirleniyor. SGK prime esas kazancı düşürülen veya eksik bildirilen sigortalılara "prime esas kazancınız azaldı" mesajı gönderiyor. Böylece işveren çalışanın bilgisi olmadan eksik prim yatıramayacak. Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek. Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı yıllık programda kayıt dışı ücretle mücadele vurgusu yapılırken, farkındalığı artırmaya yönelik yeni programlar devreye giriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde sosyal güvenlik haklarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Programa göre, özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. SGK'nın yürüttüğü bu programla daha geniş kitlelere ulaşılacak. Yapılan analizler sonucunda kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işyerlerine mektup yazılacak. Böylece hem kayıt dışı önlenecek hem de prim tahsilatları artacak.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI

Gerçek ücret yerine daha düşük ücretten veya asgari ücretten bildirilmesi neticesinde işverenler idari para cezalarıyla karşılaşacak. Ayrıca işveren eksik bildirdiği primleri de ödeyecek. Primleri düşük yatırılanlar işverene gidiyor. Alo 170'e ihbar ya da iş mahkemesine gitme seçeneği de bulunuyor. Bu nedenle sözleşmesini fesheden çalışan kıdem tazminatını alma hakkına sahip.



EMEKLİLİK İÇİN ÖNEMLİ

SSK'LI olarak çalışanların emekli aylıkları çalışma hayatları süresince SGK'ya beyan edilen kazanca göre belirleniyor. Kazancın yüksek bildirilmesi daha çok prim ödenmesi ve daha yüksek emekli aylığına hak kazanılması anlamına geliyor. Primi düşük yatırılanlar da düşük emekli aylığına mecbur kalıyor. Emeklilikte mağdur olmamak için kazançların bordroya tam olarak yansıyıp yansımadığının takip edilmesi gerekiyor.

Hazal ATEŞ